لطيفة بنت محمد: الطفولة الإماراتية أنموذج عالمي متميز

المصدر: دبي - البيان

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أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، أن الطفولة الإماراتية أنموذج للطفولة العالمية المتميزة والآمنة في حاضنة إمارات السلام، وذلك بمناسبة احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الطفل الإماراتي.

وقالت سموها: «أولت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها الأولى على يد زايد الخير مؤسس إمارات السلام حكيم العرب جل الاهتمام والرعاية للطفولة الإماراتية.

والذي خص الطفولة بكل الاهتمام والرعاية والدعم، وعلى خطى زايد الخير سارت سفينة العطاء بقيادة الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مساندة للطفولة الإماراتية التي أصبحت أنموذجاً عالمياً في سجلات العمل الإنساني والاجتماعي والتنموي خدمة للطفولة.

وأضافت: ونحن نحتفل بيوم الطفل الإماراتي لا بد لنا أن نثمن المقامات السامية والداعمة والمعززة لمسيرة الطفولة والبناء الأسري «أم الإمارات» سمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أولت الطفولة والأمومة والأسرة الإماراتية كل الاهتمام والاحتواء والرعاية وتوفير أقصى درجات الأمان الأسري..

والتهنئة موصولة لسمو أم الشيوخ الوالدة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أم الجود، حرم صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتهنئة لكل الأطفال والأمهات والآباء وأسرة الطفولة الإماراتية بيوم الطفل الإماراتي. كما أوضحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن احتفالات الإمارات بيوم الطفل الإماراتي بصمة حضارية ومناسبة إنسانية اجتماعية تجسد اهتمامات القيادة الرشيدة بإمارات الخير بطفولتنا الواعدة نسيج الغد وفجر الاستدامة لمستقبل أكثر إشراقاً.

جهود

وقالت سموها: يأتي تخصيص يوم للطفل الإماراتي استكمالاً لجهود «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حفظها الله ورعاها، في دعم المبادرات المبتكرة الدائمة لحقوق الطفل وحمايته، وذلك من منطلق حرص واهتمام الدولة بالتنمية البشرية ومستقبل أبنائها، لأن الإنسان أساس التطور في المجتمعات كافة.

حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة لخمسة أعوام من 2017 – 2021 بهدف تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات لتشمل العديد من المبادرات، كما اتخذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عدة خطوات لترجمة هدف الاستراتيجية المتعلق بحق الأطفال في المشاركة، كان آخرها تشكيل «المجلس الاستشاري للأطفال» في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات، حيث يمثل أعضاؤه مختلف إمارات الدولة، وتقع عليهم المسؤوليات البناءة والهادفة والمعززة لدعم وتطوير آفاق الإبداع والتميز لدى طفولتنا الواعدة.

واختتمت سموها: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رعايتهم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وقد أطلقت حزمة من المشاريع والمبادرات لتعزيز تنشئة جيل المستقبل وفق أفضل التجارب والمعطيات على مستوى العالم، وتحديداً «قانون وديمة لحماية الطفل»، الذي يعد واحداً من أهم وأبرز القوانين التي تضمن حقوق الطفل في جميع الجوانب الحياتية، وتتويجاً لحزمة القرارات التي تصب في مصلحة الطفل وضمان حقوقه، فقد أطلقت الدولة فعاليات سنوية تحت مسمى يوم الطفل الإماراتي تأكيداً على التزامها بإعداد جيل المستقبل لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة، وذلك انسجاماً مع الخطط المستقبلية للإمارات وتماشياً مع تطلعات قادتها.

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