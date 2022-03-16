محمد بن زايد: الاهتمام بالطفولة اللبنة الأولى في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الأمم

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الاهتمام بالطفولة هو اللبنة الأولى في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الأمم، لافتاً إلى أولوية حماية حقوق الطفل والتنشئة السليمة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يحل في 15 مارس من كل عام: «الاهتمام بالطفولة هو اللبنة الأولى في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الأمم.. والحمد لله، الإمارات لديها مؤسسات متقدمة في مجال رعاية الطفولة.. وفي يوم الطفل الإماراتي.. أؤكد أن حماية حقوق الطفل وضمان التنشئة السليمة له، ستظل دائماً على قمة أولوياتنا».

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