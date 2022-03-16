كتاب «حمد الشرقي 2021» يرصد نشاطات وإنجازات حاكم الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الكتاب السنوي لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والذي يتضمن عرضاً شاملاً للمناسبات التي شارك فيها سموه خلال العام 2021، ويتضمن الكتاب 5 أبواب رئيسية هي: قادة الوطن، الميدان، كلمات، استقبالات، وبرقيات.

قادة الوطن

ويتناول الفصل الأول من الكتاب «قادة الوطن» استعراض أهم المناسبات الوطنية والفعاليات التي حضرها صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى جانب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة، مثل اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد في احتفال الدولة الرسمي باليوبيل الذهبي الذي أقيم في منطقة حتا بدبي، وحضور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الخمسين للدولة الذي أقيم بهذه المناسبة.

كما يستعرض هذا الفصل حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة، إلى جانب الشيوخ، مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة بالعاصمة أبوظبي، وتكريمه لأسر الشهداء، إضافةً إلى حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة وأصحاب السمو الحكام وسمو أولياء العهود إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني الـ 50 للدولة.

كما تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني والتبريكات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، في قصر الرميلة بالفجيرة.

الميدان

وأما الفصل الثاني في الكتاب «الميدان» فيركز على تفقد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الجديدة والتطويرية في الإمارة مثل زيارة سموه، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، لمشروع قطار الاتحاد وإنجاز حفر جميع أنفاق المشروع في منطقة سكمكم بالفجيرة، والذي يعد مشروعاً متميزاً سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في قطاع النقل والبنية التحتية والشحن والخدمات اللوجستية.

كما افتتح صاحب السمو حاكم الفجيرة مستشفى محمد بن زايد التخصصي في الفجيرة، الذي يسهم في دعم جهود الدولة في التصدي لجائحة «كوفيد19» وتعزيز جودة القطاع الصحي بالدولة، كما يعرض الفصل تفقد سموه لمشاريع التوسعة الجديدة في مستشفى الفجيرة الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية، والتقنيات العلاجية المتطورة، والمرافق الخدمية المجهزة.

ويستعرض فصل «الميدان» تفقد صاحب السمو حاكم الفجيرة لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية واطلاعه على الأقسام في مبنى سعادة المتعاملين والخدمات التي يقدمها.

كلمات

ويتناول باب «كلمات» مشاركة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في المناسبات الوطنية . ويستعرض الكتاب السنوي لصاحب السمو حاكم الفجيرة صوراً لإنجازات سموه خلال 47 عاماً منذ توليه الحكم في إمارة الفجيرة، ومشاركات سموه الخارجية والداخلية، ولقاءه مع رؤساء الدول، وإنجازات سموه في المجالات الحيوية في إمارة الفجيرة ودور سموه في دعم ركائز التنمية الحضارية والتنمية الشاملة في الدولة. كما يعرض الكتاب في باب «استقبالات» أبرز اللقاءات لصاحب السمو حاكم الفجيرة. وفي الباب الأخير «برقيات» يعرض الكتاب برقيات التهاني بالأعياد الوطنية التي بعثها سموه لعدد من الدول، وإرسال سموه برقيات تعزية إلى عدد من رؤساء الدول العربية.

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