سفير كازاخستان يطلع على خدمات «الشؤون الإسلامية»

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلع الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة خلال زيارته مقر الهيئة في أبوظبي، على خدمات الهيئة التي تقدمها للمجتمع بطرق عصرية وحضارية مواكبة لتطورات الحياة، مبيناً أن الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة للدولة، مكنها من الارتقاء برسالتها نحو المجتمع. ورحب الدكتور الكعبي بالسفير، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين والقيادتين والشعبين والتي تشهد ازدهاراً متواصلاً، مؤكداً حرص الهيئة على ترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة في نشر التعاون والأخوة الإنسانية، ودعم كل المبادرات التي تعزز السلام والتعايش والتسامح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز