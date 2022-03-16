حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع السفير الجزائري

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، خميسي عريف سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. ومن جانبه عبر خميسي عريف، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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