«الشارقة الخيرية» تضع حجر الأساس لأكبر مساجدها داخل الدولة

المصدر: الشارقة – البيان

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وضعت جمعية الشارقة الخيرية أمس حجر الأساس لأكبر مساجدها داخل الدولة بمنطقة الموردة 3، وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وبحضور علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار، ومحمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي بالإنابة، ونائب مدير إدارة بناء ورعاية المساجد بالشؤون الإسلامية في الشارقة المهندس عبدالله الياسي، وموظف إدارة المشاريع بالجمعية المهندس خليفة السعدي.

وقال علي محمد الراشدي: نبشر الإخوة المحسنين بوضع حجر الأساس لمسجد الموردة 3 الذي يأتي تنفيذه بدعمهم وإحسانهم، إذ من المقرر أن يتم بناؤه على مساحة 1120 متراً مربعاً، ويسع نحو 1120 مصلياً من الرجال والنساء وهو بذلك يُعد أكبر مساجد الجمعية داخل الدولة، ويأتي بتكلفة 6.5 ملايين درهم، ويتضمن عدداً من المرافق والملاحق الخدمية وتضم مسكناً للإمام وآخر للمؤذن، ومواقع للوضوء ومواقف للسيارات.

وأضاف إن الجمعية بهذا المشروع الجليل تواصل نهجها نحو الإسهام بما يجود به الخيرون لعمارة بيوت الله عبر برامج المشاركات المجتمعية وبالتعاون مع الشؤون الإسلامية بالشارقة، إذ إن بناء المساجد من أحب الأعمال إلى الله والمحسنون دائماً يبادرون إلى دعم هذه المشاريع وسائر أعمال الجمعية لما فيه من ثواب عظيم، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((من بنى بيتاً لله بنى الله له بيتاً في الجنة))، ومن هذا المنطلق فقد اعتادت الجمعية الاستمرار في هذا المشروع داخل وخارج الدولة.

شكر

وأوضح أن إجمالي أعداد المساجد التي تم إنشاؤها داخل الدولة في السنوات الأخيرة قد وصل إلى 23 مسجداً بتكلفة 60 مليون درهم، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين أصحاب اليد الطولى في إنجاز هذه الأعداد الكثيرة من المساجد على اختلاف مساحاتها وتصاميمها، إذ أسهمت بشكل كبير في التسهيل على المصلين.

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