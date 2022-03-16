120 مشروعاً خيرياً نفذتها «إسلامية دبي» في كازاخستان

المصدر: دبي - رامي عايش

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أظهرت إحصائية جديدة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حجم مشاريعها الخيرية التي نفذتها العام الماضي في جمهورية كازاخستان، حيث رصدت تنفيذ 120 مشروعاً فيها بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليون و600 ألف درهم، إضافة إلى منحها 1000 نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد.

وخلال لقائه روان جومابيك قنصل البلد المذكور في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، أكد الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة، عمق التعاون والعلاقات المتبادلة بين الطرفين على مختلف الصعد ولا سيما فيما يخص أنشطة ومشاريع دائرة الشؤون الإسلامية بدبي في الجمهورية الكازاخستانية.

وبحسب الدكتور الشيباني، فإن زيارة القنصل العام لمنصة الدائرة في المعرض، تأتي بهدف الاطلاع على المشاريع الاستراتيجية والمستدامة للدائرة خلال العام الحالي، والتي تعكس رؤيتها، وتبرز دورها المتميز في مجال العمل الخيري والإنساني الذي يمتد لعقود.

وبدوره، أوضح محمد ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في الدائرة: أن اللقاء يهدف إلى تعزيز أواصر ومناقشة المشاريع الخيرية والإنسانية المنفذة في كازاخستان وقياس الأثر من هذه المشاريع، من خلال التعاون بين الجمعيات الخيرية المحلية في إمارة دبي والجمعيات المرخصة في ذلك البلد.

وقال ضاحي لـ«البيان» إن «إسلامية دبي» تنفذ مشاريع متنوعة في الجمهورية الكازاخستانية منذ نحو 8 سنوات، وستستمر بإذن الله في ذلك. وأوضح: أن المشاريع التي تنوي الدائرة تنفيذها في هذا البلد ستكون مستدامة، حتى يظل أثرها متواصلاً لدى المستفيدين، وحتى تعم الفائدة على أكبر عدد ممكن منهم.

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