«طرق دبي» تنظم ورشة للتعريف بالنظام الإلكتروني للحصول على شهادات عدم الممانعة

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي من خلال مؤسسة القطارات مؤخراً ورشةً مرئيةً استضافت من خلالها عدداً من الشركات والمؤسسات من مجتمع الأعمال في إمارة دبي للتعريف بالنظام الإلكتروني للحصول على شهادات عدم الممانعة الخاصة بمؤسسة القطارات ومتطلباتها والاشتراطات اللازمة لحماية البنية التحتية للسكك الحديدية في الإمارة.

المحاور الرئيسة

وتفصيلاً، أشار أسامة الصافي، مدير إدارة حرم القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات إلى الهدف من هذه الورشة، موضحاً المحاور الرئيسة لها والتي تضمنت تشريعات حماية السكك الحديدية ومتطلبات شهادات عدم الممانعة، وكيفية تسجيل الشركة أو المؤسسة في الموقع الإلكتروني للهيئة والحصول على حساب، وكيفية التقديم للحصول على شهادات عدم الممانعة الخاصة بالسكك الحديدية.

الأنشطة المقيدة

وقال الصافي: لقد استعرضت الورشة كذلك أهم الأنشطة المقيدة في مناطق حماية السكك الحديدية، التي تتطلب الحصول على شهادة عدم ممانعة من مؤسسة القطارات والمخاطر المحتملة من مزاولة هذه الأنشطة والإجراءات الاحترازية اللازمة لتقليل هذه المخاطر، وكذلك تطرقت الورشة إلى أهم التحديثات والإضافات على دليل القواعد الإجرائية لحماية السكك الحديدية بالإضافة إلى قائمة أنواع شهادات عدم الممانعة الخاصة بالسكك الحديدية.

وتضمنت الورشة كذلك تعريفاً بشبكة القطارات في إمارة دبي، التي تشمل خطوط المترو والترام، كما تضمنت تعريفاً بشركاء هيئة الطرق والمواصلات من أصحاب المصلحة بهذا الخصوص.

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