سهيل المزروعي يتفقد الأعمال الإنشائية لقطار الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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تفقد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مستجدات الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، الذي تعمل شركة الاتحاد للقطارات على تطويره، وذلك خلال زيارة قام بها على متن القطار المخصص لأعمال التفقد والإشراف للمواقع الإنشائية المختلفة للمشروع في إمارة أبوظبي.

رافق المزروعي خلال الزيارة، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، وكان في استقبالهما شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وعدد من المسؤولين في الشركة، حيث تفقدوا موقع إنشاء المركز الرئيس للتشغيل والصيانة، الذي يعد عصب الشبكة والمسؤول عن التحكم بجميع العمليات التشغيلية لشبكة السكك الحديدية.

أنظمة التشغيل

واطلع المزروعي على أنظمة تشغيل القطارات، وتجول في مرافق المركز ومنشآته التي تشهد تطوراً ملموساً على صعيد الأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما ينسجم مع الخطة الزمنية المعتمدة من قبل الشركة.

واستمع إلى شرح من الكوادر الوطنية ومديري المشروع والمهندسين حول تقدم سير العمل في مشروع قطار الاتحاد، وربطه مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اطلاعه على النموذج التشغيلي للمشروع، ومحطات قطار الشحن، وأهم إنجازات المرحلة الأولى، وتطورات المرحلة الثانية من المشروع، والإنجازات التي حققتها الشركة أخيراً.

وكان أبرزها ربط إمارتي أبوظبي ودبي بخط قطار مباشر ضمن شبكة «قطار الاتحاد» بعد اكتمال خط القطار الذي يبلغ طوله 256 كم، وذلك تمهيداً لربط بقية إمارات الدولة، في إطار «البرنامج الوطني للسكك الحديدية»، الذي أطلقته دولة الإمارات أخيراً، تحت مظلة مشاريع الخمسين، حيث يعتبر البرنامج الذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ50 مليار درهم، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة.

كما استمع المزروعي إلى شرح عن مشروع خدمات السكك الحديدية للركاب وتشريعات القطار ومستجداته التجارية، والعقود والشراكات التي أبرمتها الشركة في الآونة الأخيرة، بما فيها توقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للقطارات وبنك أبوظبي الأول، وذلك لتمويل مشروع خدمات السكك الحديدية لنقل الركاب بقيمة 1.990 مليار درهم إماراتي، حيث يتولى بنك أبوظبي الأول بموجبها مهام المنظم الرئيس المعتمد للقرض.

إشادة

وأشاد وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال الجولة، بالتقدم الذي حققه مشروع «قطار الاتحاد» وبجهود شركة الاتحاد للقطارات والموظفين الذين يعملون على إنجاز المشروع، الذين برهنوا من خلاله التزامهم بتنفيذ المشروع بخطوات متسارعة ومدروسة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة.

وتوجه شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، بالشكر لوزير الطاقة والبنية التحتية، وللوزارة، على دعم هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الذي يسهم في التأسيس لقطاع نقل جديد في الإمارات، كونه سيحدث نقلة نوعية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

المرحلة الثانية

تواصل شركة الاتحاد للقطارات العمل على استكمال المرحلة الثانية من مشروع «قطار الاتحاد»، الذي انطلقت المرحلة الأولى من عملياته في 2016، وتم الانتهاء من 70 % من المشروع الذي ويحظى بدعم 180 جهة وهيئة حكومية وخدمية ومطوراً وشركة مساهمة، وتم استصدار أكثر من 40 ألف شهادة موافقة وشهادة عدم ممانعة.

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