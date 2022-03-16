1300 سيرة ذاتية على منصة معرض «توظيف اليوم الواحد» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أكدت آمنة محمد الشحي مديرة إدارة التوطين والمواهب الوظيفية بالموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أمس، أن معرض التوظيف يدعم الأولويات الرئيسة لرؤية حكومة رأس الخيمة، وزيادة التوطين في رأس المال البشري وتطوير مساراتهم الوظيفية من خلال عرض الفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم الورش التدريبية لإكساب الباحثين والباحثات عن عمل مهارات وظائف المستقبل بهدف مواصلة النهضة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت الشحي أن معرض توظيف اليوم الواحد استقبل 1300 سيرة ذاتية من خريجي المدارس الثانوية والجامعات، فيما شهد مشاركة 8 جهات حكومية وخاصة، تأكيداً على قوة ومصداقية معارض التوظيف التي تنظمها دائرة الموارد البشرية، حيث تتنافس السير الذاتية المقدمة للجهات المشاركة بالمعرض على الفوز بالوظائف المطروحة، منها:

وظيفة مهندس تدقيق الطاقة والقياس والتحقق، وتخصص هندسة كهربائية وميكانيكية، ومفتش تغذية، وأخصائي رهون عقارية، وضابط مخاطر بتخصص الإدارة، وضابط دعم مالي بتخصص محاسبة، وضابط دعم الاكتتاب، وسكرتير تحقيق وإداري طعون بالنيابة العامة، وأخصائي تخطيط موارد بشرية، وضابط جمارك بدائرة جمارك رأس الخيمة.

منصة

وكشفت الشحي خلال فعاليات المعرض الذي استضافته كليات التقنية في رأس الخيمة، عن إطلاق منصة «التدريب العملي» تحت مظلة منصة «وظائف رأس الخيمة» ضمن استراتيجية الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، التي تتيح فرص التدريب العملي لإكساب الباحثين عن عمل خبرة مهنية متخصصة في مجال دراستهم بالجهات الحكومية في رأس الخيمة، والتي تؤهلهم كأولوية لدخول سوق العمل، حيث استفاد من برنامج التدريب العملي 410 متدربين ومتدربات خلال 2021.

وأشارت إلى أن إدارة التوطين بالموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة تعمل على الاستفادة من السير الذاتية النوعية من خلال معرض التوظيف لتوفير الفرص المناسبة لها في سوق العمل الحكومي والخاص، حيث قامت الدائرة خلال العام الماضي بتوظيف 67 مواطناً ومواطنة بشركة سيراميك رأس الخيمة، على الرغم من تحديات كورونا.

وأكدت الشحي أن الباحثين عن عمل الذين لم يحالفهم الحظ بالتوظيف، سيخضعون لبرامج تدريبية متنوعة تشمل التدريب العملي وتنمية المهارات اللغوية والوظيفية، بعد مراجعة الجهات المشاركة بمعرض التوظيف للتعرف على أسباب رفض السيرة الذاتية.

والوقوف على نقاط الضعف في السيرة الذاتية للمتقدمين بهدف تلبية تطلعاتهم في الحصول على وظائف بالمستقبل، وذلك ضمن قاعدة البيانات الخاصة بوظائف رأس الخيمة التي يتم تحديثها باستمرار لعرض أحدث فرص العمل والتدريب العملي، بهدف تسريع ملف التوطين.

تحديات

وأوضحت مديرة إدارة التوطين والمواهب الوظيفية بالموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة أن أبرز تحديات الموارد البشرية الحالية تتمثل في ارتفاع عدد خريجي الثانوية والجامعات، بالإضافة لقاعدة الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة البيانات نتيجة جائحة كورونا.

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