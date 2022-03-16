مناقشة التشريعات القانونية والخدمات الحكومية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد صباح أمس الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم.

موضوعات

وناقش المجلس في اجتماعه جملة من الموضوعات المعنية بالشأن الحكومي في الإمارة، والمتضمنة التشريعات القانونية والخدمات الحكومية والمشروعات التنموية والمبادرات العامة.

وأصدر المجلس القرار رقم (10) لسنة 2022م بشأن التعرفة المرورية في إمارة الشارقة، وتضمن القرار مجموعة من البنود القانونية التي تنظم التعرفة المرورية وضوابطها والتزاماتها والجداول المعنية برسومها ومخالفاتها.

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة العمل والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجال الإعلانات على الطرق الخارجية الواقعة ضمن نطاق إمارة الشارقة.

تقرير

واطلع المجلس على تقرير احتفالات اليوم الوطني الخمسين الذي نفذته اللجنة العليا لاحتفالات اليوم الوطني في إمارة الشارقة، وتناول التقرير أهم الفعاليات الوطنية التي نفذتها الشارقة احتفاءً باليوبيل الذهبي للدولة وتعزيزاً لمنجزات الاتحاد وجهود الآباء المؤسسين.

وشملت الفعاليات التي أقيمت في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة تنفيذ 132 نشاطاً متنوعاً منها العروض الوطنية الفنية والشعبية والمسرحية والرياضية والورش التعليمية والحفلات الموسيقية وغيرها.

ونفذت الشارقة أكبر عدد من الفعاليات الوطنية خلال اليوم الوطني في فترة زمنية مطولة تتيح الفرصة لأكبر عدد للاطلاع على المنجزات الوطنية للدولة.

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