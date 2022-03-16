عبد الله الهمامي.. بصيرة تسطّر إنجازات بأحرف من نور

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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حرص عبد الله عوض الهمامي، الذي وُلد فاقد البصر، صاحب همة، على أن يكتب قصة حياته بأحرف من نور، ليقهر المستحيل، فلم تمنعه إعاقته البصرية من تحقيق أحلامه في التفوق والإبداع والتميز في حياته العلمية والعملية والحياة عموماً.

كما أطلق كتاباً باسم «الكتابة بالقلم الأبيض» يتضمن قصة حياته، والذي يحتوي على العديد من الإنجازات، والمواضيع التي تعبق بروح التحدي والإلهام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن أصحاب الهمم سواسية مع أقرانهم في المجتمع، بل شركاء فاعلون في بناء المستقبل.

وقال عبد الله الهمامي لـ «البيان»: «تخرجت في كلية التربية من جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وأعمل منذ 5 أعوام اختصاصي إعاقة بصرية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في منطقة العين، وأنا أيضاً مستشار أسري وتربوي، ومدرب معتمد من البورد الأمريكي الكندي. وتكمن مهام عملي في متابعة الطلبة المكفوفين المدموجين في المدارس. وأقوم بتدريبهم على طريقة برايل والأجهزة الحديثة.

أما على الصعيد الشخصي فإنني متطوع في تقديم الاستشارات الأسرية والتربوية وحل بعض من القضايا في ذلك المجال، إضافةً إلى تقديم العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع جهات عديدة. وكل ذلك من شأنه أن يؤكد على أن الشخص من ذوي الهمم غير ناقص، بل يمكن استثمار قدراته في دعم الوطن، ويجب على كل فرد في المجتمع أن يتعامل معه على هذا الأساس».

تطوع

وحرص الهمامي على المشاركة في العديد من البرامج والفعاليات المجتمعية، فمنها على سبيل المثال، تنظيم عدة مبادرات بالتعاون مع مركز رعاية الأحداث بالمفرق التابع لشرطة أبوظبي، وتقديم العديد من البرامج والاحتفالات الرسمية، وافتتاح الاحتفالات الرسمية بالقرآن الكريم كالمشاركة في احتفالات وزارة الداخلية لتشغيل وتأهيل أصحاب الهمم، وقدم العديد من الدورات التوعوية في مجال التنمية البشرية والإعاقة البصرية.

كما يمتلك الهمامي قناة على «يوتيوب» يقوم عبرها بنشر محتوى مفيد، يهدف من خلاله إلى مناقشة القضايا الاجتماعية المهمة، وذكر المواقف والقصص التي تهم المتلقي، إضافةً إلى نشر تلاواته القرآنية وبعض من مواهبه، مشيراً إلى أن طموحه يتمثل في إكمال الدراسات العليا في الإرشاد الأسري.

جوائز

كما تطرق الهمامي إلى باقة جوائز حصدها، مؤكداً: «بفضل الله، تعالى أولاً، ثم بقوة الإرادة ورعاية واهتمام قيادة الدولة الرشيدة، حصلت على العديد من الجوائز المتمثلة في جائزة الشيخ حمدان للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، وجائزة أفضل ملف إنجاز في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وجائزة الشيخة لطيفة للإبداع، إضافة إلى جائزة مؤسسة الإمارات للشباب».

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