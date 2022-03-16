وزير الصحة الإيرلندي يطّلع على أفضل الممارسات في «إسعاف دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بمقر المؤسسة وفداً إيرلندياً رفيع المستوى يتقدمه ستيفن دولتي وزير الصحة الإيرلندي وأيدن كرونين السفير الإيرلندي في الإمارات وروبيرت وات الأمين العام لوزارة الصحة الإيرلندية وأيمن السكافي الملحق التجاري لحكومة إيرلندا في الإمارات، كما حضر مع الوفد أيريك جالاجير المدير التنفيذي لشركة ايستيك.

وذلك لبحث سبل التعاون. واطلع الوفد خلال زيارته على مادة فيلمية عرضت أفضل الممارسات والخدمات التخصصية التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للمتعاملين والمجتمع بشكل عام ودور المؤسسة البارز في مواجهة الأزمات وخصوصاً أزمة (كوفيد19) التي مرت بالعالم أجمع وكيفية تعامل المؤسسة معها بكل احترافية ومهنية.

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