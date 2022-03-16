«الإمارات للخدمات الصحية» توفّر للمتعاملين خدمة الوجبات الغذائية الذكية

المصدر: (دبي - البيان)

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حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحولاً نوعياً في مختلف الخدمات التي توفرها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها.

حيث سجلت خلال مسيرتها العديد من المراتب المتقدمة، وتُعدّ المؤسسة إحدى أبرز المؤسسات الصحية المتفوقة في تقديم الوجبات الغذائية الذكية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، كما تعتبر إحدى الجهات المرجعية الموثوقة عالمياً لشركة Menu Logistic لتقديم هذه الخدمات إلكترونياً.

وأوضح الدكتور عبد الله النقبي، المدير التنفيذي للخدمات الصحية المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الانتقال بالخدمات الصحية إلى الواقع الرقمي، يأتي ضمن المبادئ العشرة الواردة في وثيقة الخمسين، كما تدخل في نطاق التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات، فضلاً عن كونها أحد محركات النمو وتطوير بيئة العمل واستقطاب الكفاءات والمواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، علاوة على ذلك البناء المستمر في المهارات لتعزيز تفوق الدولة.

وأضاف أن الأولوية تتركز حول تنمية وتطوير بيئة العمل، وتسخير كافة الموارد بهدف تطوير منظومة الخدمات الصحية، والارتقاء بجودتها لتحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم، بالاستناد إلى أعلى المقومات والأسس العلمية التي تقود إلى تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ الريادة العالمية في الابتكار والإبداع.

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