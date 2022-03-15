روضة بنت نهيان بن زايد تحتفي بـ«يوم الطفل الإماراتي» في دورية السعادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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زارت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، وكان في استقبالها العميد محمد ضاحي الحميري، مدير المديرية، والرائد ناصر صالح بن بدوه الدرمكي رئيس فريق دورية السعادة بالمديرية، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد.

واحتفلت دوريات السعادة بالشيخة روضة من خلال جولة في مدينة أبوظبي وزيارة لأكاديميات الدار «أكاديمية الدار»، وتم استقبالها بأجواء احتفالية مفعمة بالفرح والسرور احتفالاً بيوم الطفل الإماراتي. ووزعت الهدايا التذكارية المقدمة من قبل قسم الموروث الشرطي على الطلاب وتعرفوا على الزّي الأول لشرطة أبوظبي ودورية الطفل المرورية التي توفر بيئة محببة للطفل، والدوريات العسكرية ودورها في حفظ الأمن وتعزيز مستوى السلامة المرورية.

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