محمد بن زايد يستقبل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ووفد المؤتمر الدولي السابع

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووفد المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر برئاسة سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد المستشار الزراعي في وزارة شؤون الرئاسة وأمين عام الجائزة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر - بالضيوف وتبادل معهم الأحاديث الودية ..معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مؤتمرهم والخروج بمبادرات تسهم في تعزيز قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد سموه الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لهذا القطاع لتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني بجانب ارتباط شجرة النخيل ارتباطاً وثيقاً بتراث دولة الإمارات الأصيل وتاريخها.

وقدم الدكتور عبدالوهاب زايد خلال اللقاء عرضاً لما حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على مدى 15 عاماً، ومردود المؤتمر على مدى 24 عاماً ..مشيراً إلى دراسة فريدة من نوعها حول إنتاج التمور من نخلة أصلها نواة تعود إلى 2000 عام، مع مجموعة من تمور هذه النخلة.

كما أهدى رئيس الوفد إلى سموه أحدث إصدارات الجائزة على المستوى الدولي وهما كتابا " تجسير الحدود " و" المجهول دُرة التمور ".

من جانبهم أعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي يعد من أهم المؤتمرات المتعلقة بمجال البحث العلمي في جوانب تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وتطويره على مستوى العالم بما يحظى به من مشاركات لأكاديميين وباحثين في هذا المجال ..مثمنين الدعم الذي توليه قيادة دولة الإمارات لمجال تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور.

يذكر أن المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري في أبوظبي بمشاركة وزراء الزراعة ومسؤولي المنظمات الدولية المعنية بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بجانب 475 باحثاً من 42 دولة.

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