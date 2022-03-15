«المعاشات»: 8 مليارات درهم النفقات التأمينية لـ 2021

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قيمة النفقات التأمينية التقديرية لعام 2021 والتي بلغت 8,045,815,093 درهماً، بزيادة قدرها 499,435,801 درهم عن عام 2020 الذي بلغت فيه قيمة النفقات التأمينية 7,546,379,292 درهماً.

وقال محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة: تعمل الهيئة بشكل مستمر على زيادة قيمة مواردها المالية بحيث تتمكن من الوفاء بالالتزامات السنوية قصيرة الأجل، وتشير كافة مؤشرات الهيئة الاستثمارية إلى زيادة حجم الموجودات المالية من عام إلى عام بشكل مطرد، وهو ما يعزز من ملاءتها المالية ويزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها.

وتفصيلاً أوضحت الهيئة: أن النفقات التأمينية التي تم صرفها للمتقاعدين والمستحقين «المعالين من صاحب المعاش» والمؤمن عليهم «المشتركين» التابعين لهيئة المعاشات من مجمل هذه النفقات بلغ 3,949,141,457 درهماً بزيادة قدرها 309,633,840 درهماً عن عام 2020 الذي بلغ فيه قيمة هذه النفقات 3,639,507,617 درهماً.

وأظهرت الإحصائيات: أن إجمالي قيمة النفقات التأمينية الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين، الذين تدير الهيئة ملفاتهم بالنيابة عن وزارة المالية، من هذه النفقات بلغ خلال عام 2021 نحو 4,096,673,636 درهماً مقارنة بعام 2020 الذي بلغت فيه قيمة النفقات 3,906,871,675 درهماً، بزيادة قدرها 189,801,961 درهماً.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المتقاعدين ممن استفادوا من النفقات المصروفة في 2021 بلغ 25,383 متقاعداً، في حين بلغ عدد المستحقين 18,102 مستحق، وبلغ عدد المؤمن عليهم 3,816 مشتركاً، بمجموع مستفيدين إجمالي بلغ 47,301 مستفيد، بزيادة قدرها 3,110 مستفيدين عن عام 2020 الذي بلغ فيه عدد المتقاعدين المستفيدين من الصرف 24,586 متقاعداً و16,216 مستحقاً و3,389 مؤمناً عليه بمجموع مستفيدين بلغ 44,191 مستفيداً، وشملت النفقات المصروفة المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية خدمة صرفت لمؤمن عليهم انتهت خدماتهم دون استحقاق للمعاش التقاعدي.

وتوضح الإحصائيات أن عدد المتقاعدين المشمولين لدى الهيئة في 2021 والذين استفادوا من صرف هذه المعاشات بلغ 17,242 متقاعداً بنسبة بلغت 68% من إجمالي المتقاعدين، في حين بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من وزارة المالية نحو 6,750 متقاعداً عسكرياً بنسبة 27%، و1,391 متقاعداً مدنياً بنسبة بلغت 5%.

ووفقاً للبيانات الجغرافية، تشير البيانات إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات في إمارة الشارقة بلغ 6692 متقاعداً بنسبة 26% و5892 متقاعداً من إمارة دبي بنسبة 23% و4251 متقاعداً من إمارة أبوظبي بنسبة 17%، و4185 متقاعداً من إمارة رأس الخيمة بنسبة 16%، و1954 متقاعداً من إمارة الفجيرة بنسبة 8%، و1460 متقاعداً من إمارة عجمان بنسبة 6%، و949 متقاعداً من إمارة أم القيوين بنسبة 4%.

وحسب جنس المتقاعدين المستفيدين توضح الإحصائيات: إن الإناث حصلن على النسبة الأعلى، حيث بلغ عدد المستفيدات نحو 16,597 متقاعدة بنسبة 65% وذلك مقارنة بعدد المتقاعدين الذكور والذي بلغ عددهم 8,786 بنسبة 35%، وبلغ متوسط أعمار المتقاعدين من الذكور 59 سنة، بينما بلغ متوسط أعمار الإناث 65 سنة بنسبة متوسط أعمار إجمالي لكلا الجنسين 63 سنة.

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