«البيان» تنشر إجابات 11 سؤالاً شائعاً حول صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنشر «البيان» إجابات 11 سؤالاً شائعاً حول صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي، أول مبادرة حكومية من نوعها في المنطقة، والذي يهدف إلى تعزيز مرونة وجاذبية سوق العمل في دبي أسوةً بأسواق العمل في الدول الرائدة، وجذب أفضل الكفاءات والعقول وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وترسيخ ثقافة الادخار للموظفين والتخطيط المالي لحاضرهم ومستقبلهم.

**هل يعتبر الانضمام إلى الصندوق إلزامياً أم اختيارياً يرجع تقديره للموظف ذاته؟

يعد الانضمام إلى الصندوق إلزامياً للموظفين الأجانب العاملين في الجهات الحكومية، الخاضعين للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي أو أنظمة الموارد البشرية المعمول بها لديها، وذلك حسب الدرجات الوظيفية وعلى مراحل زمنية متلاحقة، وسيتم ذلك من خلال جهة العمل، واختيارياً بالنسبة للجهات الخاصة المنشأة بموجب تشريع خاص في حال رغبة هذه الجهة الاستفادة من مزايا الصندوق وإشراك موظفيها إليه.

أما بالنسبة لموظفي الشركات الخاصة العاملة في إمارة دبي الخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، فيتم حالياً دراسة مدى إمكانية انضمام تلك الشركات اختيارياً لمنظومة صندوق الادخار ومواءمتها.

** هل سيتم الاقتطاع من راتب الموظف لصالح الصندوق أم سيتم ذلك من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة؟

لا، لن يتم الاقتطاع من راتب الموظف، إنما سيتم ذلك من خلال الجهة الحكومية والتي ستقوم بدورها بإيداع إجمالي مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف من تاريخ انضمامه للصندوق، ولا تستقطع أي مبالغ من الموظف إلا في حال رغبته بالمساهمة بشكل اختياري من أمواله الخاصة.



** هل يتوقف اشتراك الموظف في الصندوق في حال انتهاء خدمته لدى جهة العمل، أم سيستمر الاشتراك حتى بعد انتهاء الخدمة؟

تنتهي التزامات جهة العمل تجاه الصندوق حتى في حال انتهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الموظف، ويحق للموظف الاستمرار في الصندوق إن أراد ذلك، حيث إنه غير ملزم بإنهاء العلاقة الادخارية.

** هل يستطيع الموظف سحب جميع أو جزء من المدخرات لدى الصندوق في أي وقت؟

لا يستطيع الموظف سحب أي مبالغ من مكافأة نهاية الخدمة المحولة للصندوق من قبل جهة العمل طوال فترة بقائه على رأس عمله إلا في حال انتهاء العلاقة التعاقدية معها، إلا أنه يمكن للموظف سحب أي منها في حال ساهم بشكل اختياري في إيداع أي من أمواله الخاصة للصندوق وفقاً للاشتراطات والضوابط التي سيضعها الصندوق.

** هل سيتم إيداع جميع مستحقات مكافأة نهاية الخدمة في الصندوق من تاريخ التحاق الموظف بجهة عمله أم من تاريخ إشراك الموظف في الصندوق؟

يبقى رصيد مستحقات مكافأة نهاية خدمة الموظف لدى الجهة الحكومية قبل الانضمام للصندوق، ويبدأ أول إيداع للموظف من تاريخ الاشتراك في الصندوق، وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة النهائية في حال انتهاء العلاقة التعاقدية من خلال المبالغ المودعة في الصندوق وتلك الموجودة لدى جهة العمل قبل تاريخ الانضمام في الصندوق.

** ما هي أنواع المحافظ المالية المتوفرة للاستثمار؟

توجد عدة محافظ استثمارية متفاوتة العوائد والمخاطر سواء كانت محافظ تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيتوفر كذلك خيار عدم الاستثمار وحماية رأس المال.

** هل يمكن للموظف استثمار مبالغ مختلفة في محافظ متعددة ضمن نفس الصندوق الادخاري أم يتوجب عليه اختيار محفظة استثمارية واحدة فقط وإيداع جميع مدخراته فيها؟

يمكن للموظف إيداع جميع المبالغ في محفظة استثمارية واحدة كما له الحق كذلك في اختيار عدة محافظ استثمارية في آنٍ واحد، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف (أ) أن يقوم بإيداع جميع مدخراته بنسبة 100% في محفظة متوسطة المخاطر، في حين يقوم الموظف (ب) بإيداع 50% في محفظة متوسطة المخاطر و50% في محفظة منخفضة المخاطر، هذا وبإمكان الموظف التغيير ما بين المحافظ الاستثمارية متى شاء وفق الشروط المعتمدة لدى الصندوق.



** هل يشمل الاشتراك في الصندوق جميع الموظفين الأجانب العاملين في الجهة الحكومية على اختلاف درجاتهم الوظيفية؟

يشمل الاشتراك جميع الموظفين الأجانب من درجات وظيفية سيتم تحديدها من خلال اللجنة التوجيهية، بحيث يتم ضم الدرجات المحددة على مراحل زمنية متلاحقة وفق المعايير المعتمدة في هذا الشأن.

** هل يشمل الاشتراك في الصندوق الموظف المعين بعقد عمل مؤقت أو الموظف بدوام جزئي، باعتبار أن هاتين الفئتين لا تستحقان مكافأة نهاية الخدمة؟

يشمل الاشتراك في الصندوق الموظفين الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة فقط وفقاً للتشريعات السارية.

**هل توجد نسبة محددة أو ربح على مكافأة نهاية الخدمة أم لا؟

لا توجد نسب محددة للعوائد الاستثمارية، حيث يرتبط ذلك بالمحفظة الاستثمارية ودرجة المخاطرة التي يختارها الموظف من بين الخيارات الاستثمارية المتاحة في الصندوق، والتي تتراوح ما بين خيار عدم الاستثمار وخيار الاستثمار في محافظ متفاوتة المخاطر.

** من هو المسؤول عن إدارة وحوكمة صندوق الادخار للموظفين والرد على استفساراتهم؟

يطبق الصندوق أفضل الممارسات العالمية في حوكمته، حيث سيشرف عليه مجلس أمناء مكون من أفضل الخبرات في مجال الاستثمار وإدارة صناديق الادخار، وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بإدارته والإشراف عليه، كما سيوفر المركز قنوات التواصل للموظفين للإجابة عن استفساراتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز