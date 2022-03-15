خليفة بن طحنون يستقبل رئيس مجلس المستشارين بالمغرب في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي في واحة الكرامة بأبوظبي النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض ميارة مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها وجنودها الأبطال.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان خلال جولة قام بها النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية في مختلف أنحاء الواحة شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة، مختتماً جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لبطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشار إلى أن واحة الكرامة تعتبر أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة أبوظبي حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

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