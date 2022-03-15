نهيان مبارك يُطلق طابع "الإمارات .. أرض التسامح والتعايش"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي طابع بريد بعنوان " الإمارات.. أرض التسامح والتعايش"، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة .

يأتي إصدار هذا الطابع بالتعاون بين الأمانة العامة للجائزة ومجموعة بريد الإمارات تعزيزاً لجهودهما الرامية لدعم المبادرات الوطنية لما فيها خدمة وتنمية الدولة.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة إنه وبمناسبة عام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات تؤكد الأمانة العامة للجائزة التزامها بمفهوم التسامح والتعايش من خلال إصدار طابع بريدي يُظهر النهج الذي اعتمدته القيادة الرشيدة للدولة " الإمارات أرض التسامح والتعايش" عبر استخدام شجرة نخيل التمر بصفتها رمزاً يُعبر عن التسامح والتعايش المشترك لما تتسم به من قدرة على التأقلم مع مختلف الظروف البيئية إلى جانب كونها أحد رموز التراث الوطني، رافقت أبناء الإمارات وعبرت عن شموخهم عبر الزمان استقر بجوارها الإنسان ونَعِمَ بفيئها وغذائها، فهي بحق رمزاً للجُود والعطاء اللامحدود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز