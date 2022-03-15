هيئة المعاشات:47301 مستفيد من النفقات التأمينية لعام 2021

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قيمة النفقات التأمينية التقديرية لعام 2021 والتي بلغت /8,045,815,093/ درهماً، بزيادة قدرها /499,435,801/ درهماً عن عام 2020 الذي بلغت فيه قيمة النفقات التأمينية /7,546,379,292/ درهماً.

و قال سعادة محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة - بهذه المناسبة: " تعمل الهيئة بشكل مستمر على زيادة قيمة مواردها المالية بحيث تتمكن من الوفاء بالالتزامات السنوية قصيرة الأجل، وتشير كافة مؤشرات الهيئة الاستثمارية إلى زيادة حجم الموجودات المالية من عام إلى عام بشكل مطرد، وهو ما يعزز من ملاءتها المالية ويزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها".

وأضاف الهاملي: " نتطلع قدماً إلى مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات لضمان استدامة موارد الهيئة لعقود أكثر مقبلة، من أجل تقديم أفضل المنافع للأجيال الحاضرة والمقبلة، ونؤكد في الوقت نفسه على أهمية إدراك كافة المشتركين لدورهم في تعزيز استدامة موارد الهيئة حيث يسهم استمرارهم في العمل لأطول فترة ممكنه في زيادة نسبة الاشتراكات وفي الوقت نفسه حصولهم على أفضل المنافع التأمينية عند التقاعد".

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن النفقات التأمينية التي تم صرفها للمتقاعدين والمستحقين /المُعالين من صاحب المعاش/ والمؤمن عليهم /المشتركين/ التابعين لهيئة المعاشات من مجمل هذه النفقات بلغ /3,949,141,457/ درهماً بزيادة قدرها /309,633,840/ درهماً عن عام 2020 الذي بلغ فيه قيمة هذه النفقات /3,639,507,617/ درهماً.

وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي قيمة النفقات التأمينية الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين، الذين تدير الهيئة ملفاتهم بالنيابة عن وزارة المالية، من هذه النفقات بلغ خلال عام 2021 نحو /4,096,673,636/ درهماً مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه قيمة النفقات /3,906,871,675/ درهماً، بزيادة قدرها /189,801,961/ درهماً.

المتقاعدون

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المتقاعدين ممن استفادوا من النفقات المصروفة في 2021 بلغ /25,383/ متقاعدا في حين بلغ عدد المستحقين /18,102/ مستحق، وبلغ عدد المؤمن عليهم /3,816/ مشتركا، بمجموع مستفيدين إجمالي بلغ/47,301/ مستفيد، بزيادة قدرها /3,110/ مستفيدين عن عام 2020 الذي بلغ فيه عدد المتقاعدين المستفيدين من الصرف /24,586/ متقاعداً و/16,216/ مستحقاً و/3,389/ مؤمناً عليه بمجموع مستفيدين بلغ /44,191/ مستفيداً، وقد شملت النفقات المصروفة المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية خدمة صرفت لمؤمن عليهم انتهت خدماتهم دون استحقاق للمعاش التقاعدي.

وتوضح الإحصائيات أن عدد المتقاعدين المشمولين لدى الهيئة في 2021 والذين استفادوا من صرف هذه المعاشات بلغ /17,242/ متقاعدا بنسبة بلغت 68% من إجمالي المتقاعدين، في حين بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من وزارة المالية نحو /6,750/ متقاعدا عسكريا بنسبة /27%/، و/1,391/ متقاعدا مدنيا بنسبة بلغت 5%.

ووفقاً للبيانات الجغرافية، تشير هذه البيانات إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات في إمارة الشارقة بلغ /6692/ متقاعدا بنسبة 26% و/5892/ متقاعدا من إمارة دبي بنسبة 23% و/4251/ متقاعدا من إمارة أبوظبي بنسبة 17%، و/4185/ متقاعدا من إمارة رأس الخيمة بنسبة 16%، و /1954/ متقاعدا من إمارة الفجيرة بنسبة 8%، و/1460/ متقاعدا من إمارة عجمان بنسبة 6%، و/949/ متقاعدا من إمارة أم القيوين بنسبة 4%.

وحسب جنس المتقاعدين المستفيدين توضح الإحصائيات إن الإناث حصلن على النسبة الأعلى حيث بلغ عدد المستفيدات نحو /16,597/ متقاعدة بنسبة 65% وذلك مقارنة بعدد المتقاعدين الذكور والذي بلغ عددهم /8,786/ بنسبة 35% وقد بلغ متوسط أعمار المتقاعدين من الذكور 59 سنة بينما بلغ متوسط أعمار الإناث 65 سنة بنسبة متوسط أعمار إجمالي لكلا الجنسين 63 سنة.

وحسب الإحصائيات فإن توزيع المتقاعدين وفق معدل الأعمار بلغ /90/ متقاعدا للفئة العمرية بين 22 – 36 سنة بنسبة 5%، و /2715/ متقاعدا للفئة العمرية بين 37 – 51 سنة بنسبة 57%، و/14,363/ متقاعدا للفئة العمرية بين 52 – 66 سنة بنسبة 27%، و/6,994/ متقاعدا للفئة العمرية بين 67 – 81 سنة بنسبة 11%، و/1,185/ متقاعدا للفئة العمرية بين 82 – 96 سنة بنسبة 0.35%، و/36/ متقاعداً للفئة العمرية بين 97 – 111 سنة بنسبة 0.14% ووفق بيانات الحالة الاجتماعية للمتقاعدين تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين المتزوجين من مجمل العدد الإجمالي كان نحو /22,418/ متقاعدا بنسبة 88%، و /1,818/ أعزبا بنسبة 7%، و /721/ مطلقا، بنسبة 3%، و/369/ أرملة بنسبة 2%، و/42/ أرملا بنسبة 0.17%، و /15/ منفصلا بنسبة 0.06%.

عدد المستحقين

وتوضح الإحصائيات الخاصة بالمستحقين لدى الهيئة أن عدد الذين استفادوا من صرف هذه المعاشات بلغ /8,207/ مستحقين بنسبة بلغت 45% من إجمالي المستحقين، في حين بلغ عدد المستفيدين من وزارة المالية نحو /5,403/ مستحقين عسكريين بنسبة /30%/، و/4,492/ مستحقا مدنيا بنسبة بلغت 25% وذلك وفق بيانات الهيئة.

ووفقاً للبيانات الجغرافية يشير توزيع المستحقين المستفيدين من المعاشات في إمارة الشارقة إلى نحو /4065/ مستحقا بنسبة 22% و/3362/ مستحقا من إمارة رأس الخيمة بنسبة 19% و/3113/ مستحقا من إمارة دبي بنسبة 17% و/3191/ مستحقا من إمارة أبوظبي بنسبة 18%، و/1982/ مستحقا من إمارة الفجيرة بنسبة 11%، و /1125/ مستحقا من إمارة عجمان بنسبة 6%، و/632/ مستحقا من إمارة أم القيوين بنسبة 3%، إضافة إلى /632/ مستحقا غير معرفين.

وحسب جنس المستحقين توضح الإحصائيات أن عدد الإناث هو /15,718/ مستحقة بنسبة 87% وذلك مقارنة بعدد المستحقين من الذكور والذي بلغ عددهم /2,384/ بنسبة 13% وقد بلغ متوسط أعمار المستحقات من الإناث 52 سنة بينما بلغ متوسط أعمار الذكور 20 سنة بنسبة متوسط أعمار إجمالي لكلا الجنسين 47.6 عام.

وحسب الإحصائيات فإن توزيع المستحقين وفق معدل الأعمار بلغ /1,273/ مستحقا للفئة العمرية بين 0 – 14 سنة بنسبة 7%، و/4,146/ مستحقا للفئة العمرية بين 15 – 29 سنة بنسبة 23%، و/2,611/ مستحقا للفئة العمرية بين 30 – 44 سنة بنسبة 14%، و /2,983/ مستحقا للفئة العمرية بين 45 – 59 سنة بنسبة 17%، و/4,839/ مستحقا للفئة العمرية بين 60 – 74 سنة بنسبة 27%، و/2,027/ مستحقا للفئة العمرية ما بين 75 – 89 سنة بنسبة 11%، و/213/ مستحقا للفئة العمرية بين 90-104 سنة بنسبة 1%، و /10/ مستحقين للفئة العمرية بين 105 -119 سنة وبنسبة 0.06%، ووفق بيانات الحالة الاجتماعية للمستحقين تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتزوجين من مجمل العدد الإجمالي كان نحو /517/ مستحقا بنسبة 3%، و /8,300/ أعزب بنسبة 46%، و /1,117/ مطلقا بنسبة 6%، و/8,153/ أرملة بنسبة 45%، و/13/ أرملا بنسبة 0.07%، و/2/ منفصل بنسبة 0.01%.

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