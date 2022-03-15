محمد بن راشد: الإمارات الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في قوة التأثير في المؤشر الدولي للقوة الناعمة العالمي 2022.

كما حلت الإمارات في المرتبة 10 عالمياً في التأثير الدبلوماسي، و11 عالمياً في التأثير الإعلامي، وذلك وفقاً لتقرير عالمي جديد شمل استطلاع آراء 100 ألف شخص في 101 دولة حول العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "القوة الناعمة الحقيقة لدولة الإمارات هي في نموذجها التنموي الذي يجمع الشرق والغرب.. ويجمع أفضل الأفكار والعقول. ويجمع البشر من كافة الثقافات بدون تمييز لبناء أفضل تجربة تنموية في العالم".

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