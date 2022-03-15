16 ملكية فكرية لـ«تنمية المجتمع» في 5 أعوام دعماً لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت وزارة تنمية المجتمع خلال الـ5 أعوام الماضية 16 ملكية فكرية لإنجازات وابتكارات تدعم جهود رعاية وتأهيل أصحاب الهمم على مستوى الدولة وتستهدف تقديم وتطوير أكمل الخدمات لهم، إضافة إلى تحقيق أفضل صور الدمج والتمكين انطلاقاً من رؤية الوزارة وجهودها المستمرة لتعزيز جودة حياة هذه الفئة ضمن مجتمع دامج ومتكامل وتحت مظلة ابتكار الأفكار المساندة والداعمة لهم.

وأكد ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن نهج عمل الوزارة يزداد إبداعاً وإنتاجاً وتطوراً في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تبني المزيد من الأفكار خارج إطار العمل التقليدي، مشيراً إلى أن جميع الملكيات الفكرية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية تخدم رؤية عمل الوزارة من حيث تعليم وتأهيل أصحاب الهمم وتعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وحققت الوزارة خلال العام الماضي 2021 ملكية فكرية لـ«دليل الأسرة للانتقال بالأطفال نحو مرحلة التعافي» من أجل الإمداد بالمعلومات اللازمة التي تساعد في تهيئة أطفالهم للانتقال إلى مرحلة التعافي وما بعد كوفيد 19 وإلى مرحلة الاستقرار بعد حدوث الأزمات.

كما نالت الملكية الفكرية لــ«حقيبة تنمية مهارات اللعب عند الأطفال ذوي اضطراب التوحد» والتي تأتي في إطار تقييم المستوى النمائي للعب عندهم ومن ثم اتباع نمط اللعب المناسب لكل طفل.

كما حققت الوزارة في عام 2020 سبع ملكيات فكرية، وفي العام 2019 حققت وزارة تنمية المجتمع ملكيتين فكريتين، وفي العام 2015 حققت الوزارة 5 ملكيات فكرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز