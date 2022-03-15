12836 جرعة لقاح والمجموع 24,342,168

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 12836 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24,342,168 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 246.12 جرعة لكل 100 شخص.

فحوصات

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 254,579 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة في الكشف عن 296 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 885,703 حالات.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة.

‌‎كما أعلنت عن شفاء 980 حالة جديدة لمصابي «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 852,306 حالات.

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