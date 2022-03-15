نهيان بن مبارك: بتوجيهات خليفة الإمارات نموذج في تطوير قطاع زراعة النخيل

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أمس، حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة، بمشاركة الدكتور «شو دونيو» مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وكافة أعضاء مجلس الأمناء، والفائزين والمكرمين بالجائزة وحشد كبير من المختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، وبمشاركة 475 عالماً من 42 دولة.

وكرم معاليه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين بصفته شخصية العام لدوره المؤثر في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، كما قام معاليه بتكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية التي ساهمت في خدمة وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

وشمل حفل التكريم عرض فيلم أوبريت «صواري منصور» تم التركيز فيه على جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الداعم الأول لزراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والعربي.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية خلال التكريم إلى تقديره العظيم لمؤسس الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وهو الذي يؤكد دائماً، على أهمية أن تكون دولة الإمارات، نموذجاً وقدوة، في الإسهام في كافة إنجازات التطور العلمي، لتعزيز التعاون والعمل المشترك، في كل ما يحقق تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

إشادة دولية

من جهته، أشاد الدكتور شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا، بجهود الإمارات وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ، في دعم قطاع زراعة وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

احتفاء

وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الفائزين بالجائزة على النحو التالي: عن فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة لعام 2022 فازت بها مناصفة كل من الدكتورة جاكين جولي ايمانويل من الجمهورية الفرنسية، والدكتورة ابتسام بنت راشد الحراصية من سلطنة عُمان، وعن فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة فازت بها مناصفة كل من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من الإمارات.

والمركز الدولي للزراعة المحلية من الإمارات ، وعن فئة الابتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي فاز بها مناصفة الدكتور عبد الله حمد سعيد الجنيبي، من دولة الإمارات ، والمهندس طارق بن البشير بن عابدين، من الإمارات، وعن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي فاز بها مناصفة كل من الدكتور عبد الله بن محمد بن سيف السعدي، من سلطنة عُمان، والمهندس أنور هلال عبد الله حداد، من المملكة الأردنية الهاشمية.

الجائزة المحلية

بعد ذلك كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بدورتها الرابعة 2022 التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، حيث جاء التكريم على النحو التالي: عن فئة المزارع الصغيرة فاز بالمركز الأول: غانم سلطان أحمد غانم السويدي، وفازت بالمركز الثاني:

عائشة عبد الله جمعة بهارون آل علي، وعن فئة المزارع المتوسطة فاز بالمركز الأول: مبارك محمد مفتاح الشامسي، وفازت بالمركز الثاني: فاطمة مسلم محمد الخيلي، وعن فئة المزارع فوق المتوسطة فاز بالمركز الأول: سيف صياح سالم المنصوري، وفاز بالمركز الثاني: سلوى خلفان حميد المنصوري، وعن فئة المزارع الكبيرة فاز بالمركز الأول: سعيد راشد عبد الله الحمودي، وفاز بالمركز الثاني: مطر علي مفتاح محمد الشامسي، أما عن فئة المزارع المبتكر فاز راشد سلطان حمد مسعود العرياني.

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