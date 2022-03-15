«عجمان الدولي للبيئة» يناقش مستقبل الاستدامة 28 مارس

المصدر: (عجمان ـ أسامة أحمد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تنظم دائرة البلدية والتخطيط بعجمان النسخة السادسة من مؤتمر عجمان الدولي للبيئة، وذلك يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مارس المقبل، في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، تحت شعار «نحو عام 2071، لتشكيل مستقبل الاستدامة البيئية».

وقال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الباحثين وأكاديميين، ومؤسسات معنية لصياغة السياسات البيئية، ومنظمات وطنية مهتمة بقضايا البيئة، بالإضافة إلى مختصين بيئيين من قطاع الطاقة وقطاع النفط والغاز والصناعات التحويلية والبلديات وشركات الاستشارات والمقاولات والوكالات البيئية والقطاع الخاص، وخريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدرجات الأعلى منها.

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