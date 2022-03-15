تفاهم بين وطني الإمارات ومؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مؤسسة وطني الإمارات، مذكرة تفاهم مع مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين.

وانطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز والحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية، وقيم المواطنة الصالحة وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى ترسيخ دعائم الرؤية الموحدة لها بين شرائح المجتمع المختلفة، ونشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطني.

تأتي الاتفاقية، بالتزامن مع انطلاق معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير – ديهاد – والتي تشارك فيه مؤسسة وطني الإمارات، لتبرز من خلال الخبرات والتجارب العملية في المجال التطوعي والإنساني.

كما تهدف مؤسسة وطني الإمارات، عبر المذكرة، إلى التعريف بالقيم المجتمعية الإماراتية.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والدكتور عبد السلام المدني رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، سيعمل كلا الطرفين على مشاركة خبراتهم في المجال الإنساني، من خلال تعزيز العمل التطوعي، والمشاركة في الفعاليات والمشاريع والبرامج والملتقيات المختلفة.

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