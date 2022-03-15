مليونا درهم من «إسلامية دبي» و«دبي الخيرية» لمركز إرادة

المصدر: دبي-رامي عايش

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قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وجمعية دبي الخيرية، مليوني درهم مناصفة، لدعم الأعمال التطويرية في مركز إرادة للعلاج والتأهيل في الإمارة.

وتشمل الأعمال تلك: التوسع لاستقطاب حالات أكثر، وتخصيص مكان للأنشطة للجنسين للذكور والإناث والمراهقين، وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الإدمان، إضافة إلى التوعية والتثقيف المجتمعي.

هامش

وسلمت الدائرة ودبي الخيرية المبلغ المذكور على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير المنعقد في المركز التجاري في دبي، حيث تفضل كل من الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة، وعادل مطر عضو مجلس إدارة «دبي الخيرية» بتسليم شيكين، بقيمة مليون درهم لكل منهما، إلى محمد عبدالله فلكناز رئيس مجلس إدارة المركز.

وأفاد الدكتور عبدالله الأنصاري رئيس لجنة التبرعات في «إرادة» أن الغرض من التوسعة هي زيادة الطاقة الاستيعابية في الأقسام المختلفة بالمركز، بحيث يشمل المشروع رفع الطاقة الاستيعابية في قسم سحب السموم من 6 أسرة إلى 14 سريراً، وفي قسم التأهيل الداخلي من 24 سريراً إلى 32 سريراً، وتوفير 4 أسرة إضافية في قسم الإناث، عطفاً على إضافة قسم جديد لاستقبال المرضى المراهقين والقصر.

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