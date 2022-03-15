«أبوظبي للتقاعد» يحقق إنجازاً جديداً ويحصد 5 جوائز دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد صندوق أبوظبي للتقاعد خمس جوائز تميز وممارسات فُضلى من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا» في مجالات جودة خدمات التقاعد والتحول الرقمي واستمرارية الأعمال، وتمنح هذه الجوائز للمؤسسة الأفضل في مجال جودة خدمات التقاعد على مستوى دول آسيا والباسفيك للعام 2021. ويأتي هذا الفوز تكليلاً لجهود الصندوق وسعيه الدائم لتقديم خدمات تقاعدية وفقاً لأرقى المعايير العالمية.وفاز الصندوق بجائزة الاستحقاق والجدارة مع تقدير خاص عن كل من: مشروع تطبيق الهواتف الذكية «تقاعد أبوظبي» ومشروع الاشتراكات الذكية.

استحقاق

كما حصل الصندوق على جائزة الاستحقاق والجدارة عن كل من: عمليات التحول الرقمي القائمة على تجربة المتعامل والتي تمنح لأفضل الممارسات في إنجاز عمليات التحول الرقمي في تقديم خدمات التقاعد، ومشروع قناة التواصل الداخلي «لينك» كأفضل ممارسة في الاتصال الداخلي وتعزيز التواصل بين فريق العمل خلال تطبيق نظام العمل عن بعد، وكذلك جائزة الجدارة والاستحقاق عن النضج الرقمي واستمرارية الأعمال خلال جائحة كوفيد 19.

جاء الإعلان عن فوز الصندوق بالجوائز الخمس على هامش المنتدى الدولي للضمان الاجتماعي، الذي عقد افتراضياً عبر منصة رقمية مخصصة للحدث، بمشاركة متحدثين رفيعي المستوى من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة تطورات الضمان الاجتماعي في منطقة آسيا ودول الباسيفيك خلال السنوات الأخيرة.

تتويج

أكد خلف عبد الله الحمادي، مدير عام الصندوق، أن الفوز بالجوائز يأتي تتويجاً لجهود الصندوق في تحسين وتطوير الخدمات، وصياغة الخطط والمشروعات المبتكرة لتتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، معتبراً أن الجوائز الدولية التي يحصدها الصندوق تأكيداً على مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بين الأفضل إقليمياً وعالمياً في ممارسات التقاعد.

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