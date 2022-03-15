«الاقتصاد» تتفقد مصنع تمور الفوعة التابع لمجموعة أغذية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت مجموعة أغذية، الشركة الرائدة إقليمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، وفداً رسمياً من وزارة الاقتصاد برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جولة ضمن مصنع تمور الفوعة التابع لمجموعة أغذية بأبوظبي.

وأشاد معالي الوزير، خلال زيارته إلى مرافق المصنع المتطورة، بجهود إدارة مجموعة أغذية والتزامها المستمر باعتماد أحدث التقنيات وتطبيق أفضل ممارسات السلامة الخاصة بالعمليات والمستهلكين، والتي تصب في إطار النهوض بدور قطاع الأغذية في الاقتصاد الإماراتي.

تكامل

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في سبيل دفع عجلة التنمية، ودعم جهود الحكومة الإماراتية في تحقيق المرونة الاقتصادية والاستعداد للمستقبل، بما يحقق رؤية وتوجيهات القيادة الرشية للدولة.

تنويع الاقتصاد

وخلال الزيارة، قال وزير الاقتصاد: «إن قطاع الغذاء والصناعات الغذائية يمثل إحدى أهم الأولويات الاقتصادية للدولة، ومحركاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية». وأضاف معاليه أن مجموعة أغذية أثبتت كفاءة وسمعة تنافسية عالية بالأسواق المحلية وأيضاً على صعيد الأسواق الخارجية .

وذلك من خلال محفظة منتجات متنوعة، وخاصة مصنع تمور الفوعة والذي لعب دوراً مهماً في تطوير الصناعة الوطنية من التمور وتعزيز سمعة وتنافسية التمور الإماراتية بالأسواق الخارجية.

من ناحيته، قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «نظراً لكوننا شركة عاملة في قطاع الأغذية، تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه دولة الإمارات قيادة وشعباً. وتقوم فلسفتنا في أغذية على تحقيق النمو الذي يصب في صالح الجميع، وهو ما يدفعنا لبذل جهود حثيثة بهدف دعم اقتصادنا الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات العالمية الرائدة كدولة قادرة على المنافسة في السوق الدولية».

أهمية القطاع

كما أكد الوفد الوزاري وإدارة مجموعة أغذية على أهمية قطاع التمور والمكانة التاريخية والثقافية المهمة التي يحظى بها لدى الشعب الإماراتي، وشددوا على العناية الكبيرة التي حظي بها هذا القطاع من قبل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه الكبير على دعم القطاع وتنميته ليصل إلى أفضل المستويات العالمية.

90 %

تصدّر شركة الفوعة 90% من إنتاج التمور لديها إلى 45 بلداً حول العالم، بما يشمل أكبر أسواق للتمور في العالم، وهي أسواق الإمارات والهند وعُمان وبنغلادش والمغرب وإندونيسيا والأردن وسريلانكا والصومال.

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