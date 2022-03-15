شرطة دبي تتألق بمنافسات اليوم الثاني من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، منافسات اليوم الثاني لبطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022»، وتستمر حتى 17 من الشهر الجاري، بالمدينة التدريبية بالروية في دبي، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من كبار الضباط من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من القيادات الشرطية والأمنية في الدولة والدول المشاركة، إلى جانب رؤساء الوفود وقادة الفرق والرعاة، وتألقت شرطة دبي خلال منافسات اليوم الثاني حيث أحرزت المركز الأول في مسابقة «تحدي الهجوم السريع».

اكتساب الخبرات

وأشاد الفريق عبد الله المري، بمستوى المنافسة في النسخة الثالثة من التحدي هذا العام، الذي يجمع أفضل 41 وحدة للمهام الخاصة من مختلف الأجهزة الأمنية، في الدول الـ 24 التي جاءت للمشاركة والمنافسة على تحطيم أرقامها السابقة، نحو تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان كفاءة الأجهزة الأمنية في مختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة، ودرجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر.

وقال: إن الاحتكاك بالفرق التي دخلت تجارب حقيقية في مواجهة الأخطار، وتوفر الفرص اللازمة لهؤلاء العناصر في أجهزتنا الشرطية للاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم الخبرات والتقنيات الحديثة، وتجسيد التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي، ينعكس، ومن دون شك، على مستوى أداء فرقنا ووحداتنا الخاصة، لتكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي أخطار محتملة تهدد أمن وسلامة المجتمع.

تألق قوي

وتألق فريق القيادة العامة لشرطة دبي (A)، خلال منافسات اليوم الثاني من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وإحرازه المركز الأول في مسابقة «تحدي الهجوم السريع»، إذ اجتازوا مسار الهجوم في زمن قدره 1:57:37 دقيقة، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي (B) في المركز الثاني، محققين زمناً قدره 1:57:42 دقيقة، فيما حصل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة (B)، على المركز الثالث، بزمن قدره 2:14:30 دقيقة.

مستوى التنافسية

وبعد مراسم التتويج، أشاد اللواء عبد الله علي الغيثي بمستوى البطولة، الذي يؤكد مدى الحرفية الشديدة لفرق المهمات الخاصة في التعامل مع كافة الأحداث، وأداء المهام وفق الزمن المحدد سلفاً، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني الأفضلية المطلقة على بقية الفرق، متمنياً لكافة الفرق المشاركة في الحدث، مشاركة مميزة.

إلى ذلك، تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات اليوم الثالث من التحدي، وتتمثل في مسابقة إنقاذ ضابط بعد التعامل مع أهداف ثابتة موزعة على مساحة 500 متر مربع، ويستخدم في هذا التحدي، ثلاثة أنواع من الأسلحة، وتشهد المسابقة مشاركة القناصة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز