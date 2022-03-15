ورشة في محاكم دبي حول التطبيقات العملية لإجراءات الإفلاس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت إدارة الخبراء المحكمين في محاكم دبي ورشة بعنوان «التطبيقات العملية لإجراءات الإفلاس وفقاً للتشريع الإماراتي» قدمتها القاضي الدكتورة حمدة عبد الله السويدي - رئيس دائرة الإفلاس التجارية بالمحكمة التجارية، لعدد 18 خبيراً بجدول محاكم دبي، وعدد 3 من موظفي إدارة الخبراء والمحكمين.

تناولت الورشة عدداً من المحاور منها، ماهية الصلح الواقي من الإفلاس، وشروط الصلح الواقي من الإفلاس، ومستندات الصلح الواقي من الإفلاس، والإجراءات التحفظية اللازمة لافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وإعداد الخطة والتصديق عليها، والفسخ والبطلان، كما تطرقت إلى دور أمين الصلح الواقي من الإفلاس وشروط تعيينه، وواجباته من (جرد أموال المدين / ووضع الأختام/ واستيفاء تفاصيل إضافية تتعلق بإجراءات الصلح، وواجبات الأمين حيالها).

كما أوضحت أن هذه الورشة تأتي كحلقة أولى من مجموعة حلقات ستقدمها تباعاً بهدف رفع كفاءة القائمين بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي وخاصة العاملين بفئة الإفلاس منهم، وتماشياً مع خطة إدارة الخبراء والمحكمين الرامية لتطوير مهارات خبراء الجدول بشكل مستمر واطلاعهم على ما يستجد من قوانين ذات صلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز