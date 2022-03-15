عبد الرحمن العويس: رعايـة كاملـة لأبنائنـا فـي بيئــة صحيــة مستدامــة

المصدر: ( دبي - البيان)

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن يوم الطفل الإماراتي يرسخ اهتمام القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بتوفير الرعاية الكاملة لأبنائنا في بيئة صحية داعمة ومستدامة، تسهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، ليكونوا قادة الغد وصنّاع المستقبل بما يعزز مكتسبات الدولة في جميع الميادين، في ظل نجاحات متعددة حققتها وجعلتها تتبوأ المراكز الأولى في الحفاظ على صحة الطفل وأمنه، وأسهمت في تعزيز قدرات الطفل الإماراتي باعتباره طاقة المستقبل التي لا تنضب لاستكمال مسيرة الإمارات.

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