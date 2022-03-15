الدورية الذكية.. إبداع محلي الصنع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف العقيد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، عن أحدث مركبات الدوريات الذكية ذاتية القيادة خلال معرض القمة العالمية الشرطية، والتي تتمتع بكثير من المميزات التقنية التي تؤهلها لتصبح الدوريات المستقبلية التي ستعتمد عليها شرطة دبي بجانب الدوريات العامة.

وذكر أن هذه الدورية الذكية محلية الصنع بشكل كامل وعلى كافة مكوناتها، سواء جسم المركبة وصولاً للتقنيات الذكية التي تعمل بها، وأن النتائج التي ظهرت من خلال الاختبارات المستمرة عليها مرضية جداً بالنسبة إليهم وأن تشغيلها وإدخالها للخدمة أصبح قريباً جداً.

وقال القرقاوي إن الجيل الجديد من الدوريات الشرطية العامة قيد التطوير والتجريب حالياً، حيث يتم متابعة التفاصيل التكنولوجية الخاصة بها لتدعيمها، مبيناً أنه سيتم قريباً بدء تسيير هذه الدوريات الذكية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى رؤيتهم والتي تسعى أن تنضم هذه الدوريات الذكية إلى الدوريات التي يسيرها البشر.

وأفاد بأن ميزة هذه الدورية أنها تضم جميع الأنظمة الشرطية الموجودة لديهم كما أنها تحمل طائرات من دون طيار وكاميرات متقدمة جداً وجهاز رادار، مبيناً أن هذا يؤهلها أن تقوم بمهماتها بشكل جيد مثل التعرف على المجرمين والمشتبه بهم في شوارع دبي، وأنه في حال إذا احتاجت لتدخل العنصر البشري، فإنها تبعث برسائل لأقرب دورية شرطية ومن ثم يستجيب لها العنصر البشري للتعامل مع المهمات الموكلة لها في حالة الحاجة إلى ذلك، كما أنها تسير بالشحن الكهربائي، حيث يمكنها شحن نفسها وتنظيم استهلاكها للطاقة التي لديها قبيل الشحن.

وتابع أن لديهم نوعين من موديلات هذه الدورية الذكية M01 وهي كبيرة الحجم وتستطيع السير في الشوارع العامة، والموديل الآخر M02 والتي يمكنها السير على أرصفة الطرقات لرصد أي مخالفات.

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