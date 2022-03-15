مستشار أممي: الإمارات تتمتع بقدرات كبيرة

المصدر: (دبي ــ البيان)

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أكد لويس كاريلهو المستشار الشرطي بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، أن انعقاد القمة العالمية الشرطية، يشكل أهمية كبيرة، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تحديات أمنية كبيرة على كافة المستويات العالمية، وفي مقدمها الجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تعتمد على التقنيات الحديثة في أعمالها الإجرامية، ولذلك، من المهم أن تكون مثل هذه القمم، مواكبة بما تحتويه من أفكار ورؤى ومعارض، تضم أحدث الابتكارات العالمية في مجال منع الجريمة، لكي تقدم حلولاً مهمة، يمكننا من خلالها تقويض ومجابهة مختلف أنواع الجرائم.

وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بقدرات كبيرة في هذا الشأن، بما تملكه من بنية تحتية وقدرات متطورة، تجعلها قادرة بامتياز على مواجهة كافة التحديات الأمنية، مشيراً إلى أن استخدام التكنولوجيا من قبل الأجهزة الشرطية، أصبح يعد أمراً أساسياً لمواجهة التحديات العالمية الحالية التي نواجهها. وذكر أن دور شرطة الأمم المتحدة، يتمثل في العمل مع ضباط الشرطة من جميع دول العالم.

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