شرطة دبي تواجه احتيال العملات الرقمية بقوة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أنهم يحرصون أن تظل اللوائح التنظيمية مواكبة لأحدث التطورات التقنية، وأنه تم إدخال لوائح جديدة أصبحت سارية منذ بداية 2022، لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستهدف العملات الرقمية في دبي، مبيناً أن هذه اللوائح تجرم التعامل بالعملات الرقمية غير المرخصة والترويج لها، لافتاً إلى أن شرطة دبي تواجه عمليات احتيال العملات الرقمية بقوة.

ولفت العبيدلي خلال القمة العالمية الشرطية إلى أننا بدأنا نرى كيف يمكن أن تقدم الإصلاحات الأمنية في مجال الإنترنت قدراً أكبر من الشفافية التي تتيح فهم الأنشطة الإجرامية الحديثة والكشف عنها.

ارتفاع ملحوظ

وذكر أن التشريعات الإماراتية تواكب التطورات التي تحدث لمواجهة الجرائم مهما كان نوعها، خاصة الإلكترونية التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى الهجمات الإلكترونية والعملات الرقمية، وغيرها من الجرائم ذات العلاقة، مؤكداً أنهم يتابعون بشكل حثيث ودوري، ما يجري حتى يستطيعوا إنجاز التشريعات المناسبة التي تقوض هذه الجرائم.

وأوضح أن القمة فرصة ممتازة تمكننا من مشاركة نتائج إنجازاتنا في هذا المجال مع منظومة العمل الشرِطي العالمية بأكملها، كما أنها تعد فرصة جيدة للاطلاع على أفضل التقنيات العالمية، ومن ثم استحداثها ضمن منظومة العمل الشرطي في دبي حتى يمكننا مواكبة تطور الجريمة، ومن ثم مجابهتها بأفضل التقنيات الحديثة التي تجعلنا نسبق بخطوة الخطط الشريرة للعمليات الإجرامية.

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