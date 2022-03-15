«دو» تستعرض حلولاً تقنية داعمة للجهات الأمنية

المصدر: دبي ــ البيان

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أعرب جاسم العوضي مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسين في «دو»، خلال حديث لـ «البيان»، عن فخره بالمشاركة في القمة العالمية للشرطة، والتي توفر لـ«دو» منصة مثالية، لتسليط الضوء على دورها المحوري، كعامل تمكين رئيس لمسيرة التحول الرقمي، التي يشهدها المجال الأمني في الإمارات، وذلك من خلال تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والجهات المسؤولة عن حفظ الأمن، عبر رفدها بأحدث الابتكارات والحلول التقنية المصممة لحماية البنية التحتية الرقمية من التحديات التي ينطوي عليها العالم الرقمي.

حلول شاملة

وقال العوضي إن القمة تتيح لهم فرصة استعراض محفظتهم الشاملة، من الحلول والخدمات المدعومة بأحدث التقنيات، مثل الجيل الخامس، وبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات التي من شأنها دعم عمليات الشرطة، ومساعدة فرق الاستجابة الأولية في حالات الطوارئ، مبيناً أن خبرتهم الواسعة التي اكتسبوها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مكنتهم من تعزيز قدراتهم الداخلية، وتطوير مجموعة واسعة من حلول الأمن الرقمي، التي يمكن للجهات والمؤسسات الأمنية تطبيقها بالاعتماد على شبكتهم الموثوقة والمتطورة من الجيل الخامس.

تطبيق ذكي

وأوضح العوضي بأنهم يستعرضون خلال القمة، مجموعة من التقنيات والحلول التي تقدم لدعم الجهات الأمنية، بما في ذلك مجموعة من حالات الاستخدام المستندة إلى منصتهم «بلوك تشين إيدج»، مثل التحقق من الهوية الرقمية، هذا إلى جانب التقنيات والحلول التي يوفرها مركز «دو» للدفاع السيبراني، وتطبيق المراسلة الآمن ويكر، وهو تطبيق للهاتف المتحرك، يوفر منصة للمكالمات الصوتية والمرئية، وغرف الدردشة، وغرف الطوارئ، مع ميزات مبتكرة، مثل مشاركة الفيديو، ومشاركة المستندات في شبكة آمنة تماماً، كما أنهم يستعرضون الفوائد التي توفرها طائرات الدرون المدعومة بالجيل الخامس، والتي تعتبر حلاً آمناً تستخدمه المؤسسات ذات المهام الحيوية، في حالات متعددة، بما في ذلك المراقبة والاستجابة الأولية في حالات وقوع الحوادث، إضافة إلى القيام بعمليات التتبع والمراقبة والإرسال في المواقع الخطرة.

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