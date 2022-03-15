«بيئة أبوظبي» تصدر اللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات

المصدر: أبوظبي - البيان

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بصفتها السلطة البيئية المختصة بتنظيم وحماية البيئة في إمارة أبوظبي، أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي اللائحة التنفيذية للإدارة المتكاملة للنفايات، والتي تم اعتمادها من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

وجاء إصدار اللائحة استناداً إلى القانون المحلي رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي. تهدف اللائحة إلى تنظيم وتحسين إدارة النفايات في الإمارة، من خلال تقليل النفايات المتولدة بكافة أنواعها وإعادة استخدامها وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات المتاحة لتدوير النفايات ومعالجتها واسترداد الموارد والتخلص الآمن منها، بهدف حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.

وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تعتبر اللائحة الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، وتساهم في التغلب على التحديات التي تواجه الإمارة في مجال إدارة النفايات وتساعد على التطور والإدارة السليمة للنفايات وعلى جذب الاستثمار في قطاع النفايات».

المبادئ الأساسية

وأشار المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالإنابة، إلى أن اللائحة حددت المبادئ الأساسية للإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة، بالإضافة إلى إجراءات الترخيص البيئي لمنشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية، وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية والمختصة، والتزامات منشآت إدارة النفايات ومزاولي الخدمات البيئية ومولدي النفايات، كما نظمت اللائحة عملية نقل النفايات من إمارة إلى إمارة أخرى وكذلك تصديرها خارج الدولة.

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