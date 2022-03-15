13.5 % ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية العاملة في الدولة خلال 8 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهرت أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية العاملة في الدولة بنسبة 13.5 % أو ما يعادل 5 جمعيات جديدة، خلال 8 سنوات للفترة من 2013 وحتى 2020.

وكشفت الإحصاءات، التي حصلت «البيان» على نسخة منها أن عدد الجمعيات التعاونية ارتفع من 37 جمعية في 2013 وصولاً إلى 42 جمعية تعاونية في 2020.

وأوضح المركز أن عدد العاملين في الجمعيات التعاونية ارتفع من 13 ألفاً و150 عاملاً وموظفاً في 2018 إلى 14 ألفاً و233 عاملاً وموظفاً في العام 2020، موزعين بواقع 828 مواطناً بنسبة 5.8 %، و13.405 ألفاً لغير المواطنين بنسبة 94.2 %.

واستحوذت إمارة أبوظبي على النصيب الأكبر من الجمعيات التعاونية بواقع 19 جمعية 13 منها استهلاكية، ثم دبي والشارقة بواقع 7 جمعيات لكل منهما على حدة، والفجيرة بنحو 3 جمعيات جميعها لصيادي الأسماك، ثم عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة بواقع 2 جمعية لكل إمارة.

وحصدت الجمعيات الاستهلاكية النصيب الأكبر من إجمالي الجمعيات التعاونية في الدولة بواقع 20 جمعية بنسبة 47.6 % ثم جمعيات صيادي الأسماك بنحو 13 جمعية أو ما يعادل 31 % يليها الجمعيات الاستهلاكية الخدمية بنحو 3 جمعيات بنسبة 7.1 % ثم اتحادات بنحو 2 جمعية بنسبة 4.8 %، ثم جمعية واحدة للإسكان وواحدة للتأجير، وجمعية واحدة حرفية، وجمعية واحدة خدمية.

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