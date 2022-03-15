«كهرباء دبي» تتوّج الفائزين بمسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»

المصدر: دبي- البيان

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سجلت مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، التي أطلقها مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، منافسة إيجابية لافتة بين 48 مشاركاً من المبتكرين وطلاب الجامعات والمختصين في الابتكارات المستدامة في مجالات الطاقة، والبيئة الحضرية، والتحول الرقمي، ونمط الحياة المستدام. واستقطبت المسابقة ما يزيد على 110 طلب مشاركة من 16 بلداً، وجرى تقييم الطلبات بناءً على معايير الإلهام والابتكار والأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي. واختتمت المسابقة فعالياتها، بتتويج أربعة فائزين بأربع جوائز نقدية قيّمة.

وهنّأ معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الفائزين، مثنياً على جهودهم وجهود جميع المشاركين، ممن قدموا ابتكارات ملهمة، تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة. ونوه الطاير بشغف الشباب بتبادل الخبرات واكتساب مهارات متقدمة، والاستفادة من الإمكانات التي يقدمها المركز، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

منصة عالمية

وأضاف معالي الطاير: «يعد مركز الابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة وتهدف الهيئة من خلال المركز، إلى رفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل القدرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد، بما يدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «يسهم المركز في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والمبادرات الخضراء، ودعم الاستثمار في ابتكارات الطاقة النظيفة، من خلال بناء الشراكات القوية مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة. وتعد مسابقة «هاكاثون الطاقة النظيفة»، ثمرة جهود الهيئة الحثيثة، لتحفيز الابتكار، وتشجيع الشباب على إيجاد حلول مستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية».

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