حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس بوتسوانا

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، الدكتور موغويتسي كيابيتسوي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالرئيس ماسيسي، والوفد المرافق له، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية بوتسوانا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بالعلاقات الثنائية المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية بوتسوانا، وأطر الشراكة المتنامية بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور موغويتسي كيابيتسوي ماسيسي، سعي بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات، مشيداً بمكانة دولة الإمارات، وحضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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