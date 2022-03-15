صقر غباش يستعرض تطوير العلاقات البرلمانية مع سلوفاكيا

المصدر: دبي - البيان

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عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي جلسة مباحثات، في مقر المجلس بأبوظبي، مع بوريس كولار رئيس المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية سلوفاكيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على أهمية ترسيخ هذه العلاقات، والدفع بها قدماً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور علي راشد النعيمي، وكل من: خلفان النايلي الشامسي وسارة محمد فلكناز، والدكتورة حواء المنصوري، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين، وتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل وتبادل الزيارات بين المجلسين، والتأكيد على أهمية الدور المهم، الذي تؤديه المؤسسات التشريعية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي يحرص كلاهما على تنميتها وتوسيع آفاقها في المجالات كافة.

وأكد معالي صقر غباش عمق العلاقات الثنائية، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، وتطورها بشكل ملحوظ.

من جانبه أكد بوريس كولار المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا علي عمق علاقات التعاون القائمة بين بلاده ودولة الإمارات، والتي تشهد تطورا من خلال الإنجازات التي تحققت، لافتاً إلى الكثير من الاتفاقيات الهامة، التي وقعت بين بلدينا وخاصة مذكرة التعاون لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، وأن البلدين يتفقان في الكثير من القضايا.

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