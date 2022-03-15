لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية تناقش تبادل الخبرات

المصدر: دبي - البيان

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بحثت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية خلال اجتماع عقدته أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، وغازي البداوي مساعد رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما البرلمانية منها بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

شارك في الاجتماع أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية في المجلس الوطني الاتحادي: شذى النقبي نائب رئيس المجموعة، وناصر اليماحي، وكفاح الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وحضر من مجلس النواب الأردني: صالح العرموطي، وصالح أبو تايه، وأسامة القوابعة، ومحمد المرايات، أعضاء مجلس النواب الأردني.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث تبادل الخبرات والمعلومات البرلمانية بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء أكدت الشرهان عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات والأردن، منوهة بأن العلاقات الإماراتية الأردنية تاريخية ومتجذرة بفضل التعاون والتنسيق البنّاء والمستمر على المستويات كافة.

من جانبه أكد غازي البداوي عمق العلاقات الأردنية الإماراتية، مشيراً إلى أنها علاقات أخوية متينة وقوية ترسخت منذ عقود، وأن رؤى البلدين الشقيقين تتوافق في جميع المجالات، لافتاً إلى أن الأردن والإمارات لديهما ذات النهج في معالجة مختلف القضايا.

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