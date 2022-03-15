«الوطني الاتحادي» و«النواب الأردني» يؤكدان ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل

المصدر: دبي - البيان

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع الداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، وفد مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة غازي البداوي مساعد رئيس مجلس النواب، في مقر المجلس بأبوظبي.

حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: مروان عبيد المهيري، وسهيل نخيره العفاري، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، وكفاح محمد الزعابي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا المشتركة.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مضيفاً أننا نلمس على أرض الواقع المستوى المتميز للعلاقات الأخوية على الصعد كافة، لا سيما على المستوى البرلماني من خلال التنسيق والتعاون بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ومدى تقارب وجهات النظر وتطابق الرؤى والمواقف بين الجانبين في العديد من الملفات حيال مختلف القضايا المشتركة.

وأشاد الوفد البرلماني الأردني بعلاقات الأخوة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تشهد تطوراً منذ تأسيسها قبل قرابة خمسة عقود، وثمنوا التقدم الذي حققته دولة الإمارات في مختلف المجالات وسياستها الحكيمة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار ونهج التسامح التعايش.

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