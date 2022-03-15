الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الثلاثاء: طقس رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً على بعض المناطق. والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء: طقس رطب على السواحل صباحاً - مغبر وغائم جزئيا أحياناً - انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية الغربية. والرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تكون مثيرة للأتربة ومحملة بالغبار على المناطق الغربية، سرعتها من 20 إلى 30تصل إلى 55 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي يصبح مضطربا بعد الظهر وشديد الاضطراب ليلاً وخفيفا في بحر عمان.

الخميس: طقس رطب على مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية صباحاً - مغبر وغائم جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. والرياح: شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تكون مثيرة للرمال والأتربة ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 65 كم/س. والبحر: شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

الجمعة: يستمر الطقس معتدل الحرارة نهاراً ومائلا للبرودة ليلاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً على بعض المناطق نهاراً. والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تكون مثيرة للأتربة والغبار على المناطق المكشوفة نهاراً ، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س. والبحر: شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

السبت: يستمر الطقس معتدل الحرارة نهاراً ومائل للبرودة ليلاً - صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً على بعض المناطق نهاراً. والرياح تخف سرعتها الشمالية الغربية تدريجياً لتصبح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة نهاراً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س. والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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