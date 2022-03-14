جائزة خليفة لنخيل التمر توقع 12 مذكرة تفاهم

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة لنخيل التمر، على هامش المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، الذي تم افتتاحه أمس، التوقيع على اثنتي عشرة مذكرة تفاهم، مع عدد من وزراء الزراعة، ومديري المنظمات الدولية في عدد من الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، بما يسهم في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى العربي والدولي، خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة.

اتفاقيات

فقد وقّعت الجائزة، ممثلة بأمينها العام الدكتور عبد الوهاب زايد، بروتوكول تعاون لإنشاء الشبكة الدولية لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، مع كل من المنظمات الدولية التالية «منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والمركز العربي للبحوث الزراعية في المناطقة الجافة والأراضي القاحلة، واتحاد مراكز البحوث الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعاون

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية، في شأن تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية في أكتوبر 2022، وبروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة والغابات في جمهورية السودان، في شأن تنظيم المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية في نوفمبر 2022.

وبروتوكول تعاون مع محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية، في شأن تنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بأسوان في أكتوبر 2022، وبروتوكول تعاون مع وزارة التنمية الريفية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في شأن تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية بديسمبر 2022.

وبروتوكول تعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات، وشجر الأركان بالمملكة المغربية، في شأن المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لمواجهة التغير المناخي، وبروتوكول تعاون شركة (Plant Arc Bio) المتخصصة بالزراعة العضوية من دولة إسرائيل، وخطاب نوايا مع كلية الزراعة في الجامعة الأردنية، بشأن تبادل ونشر المعلومات حول الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الزراعية.

ومذكرة تفاهم مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا) بجمهورية مصر العربية، في شأن تنظيم المؤتمر الدولي الأول لمنتجي ومصدري التمور بالعالم العربي 2023، ومذكرة تفاهم بين جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا)، وجمعية التمور الأردنية، في شأن التعاون المشترك في مجال إنتاج محصول النخيل والتمور، ومذكرة تفاهم مع شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، في شأن تنظيم معرض أبوظبي الدولي للتمور بنسخته السابعة بأبوظبي في ديسمبر 2022.

والمهرجان الدولي العاشر لنخيل التمر بالإمارات بالعين في نوفمبر 2022، وخطابا نوايا بين ولاية بورنو بجمهورية نيجيريا، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في شأن دعم زراعة النخيل، وإنتاج التمور بولاية بورنو بنيجيريا، والشبكة الدولية لتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تدشين

كما دشن معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث تتولى الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إدارة أكبر تعاون دولي لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم، بالتعاون مع كبرى المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز العربي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والمركز الدولي للزراعة الملحية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واتحاد مراكز البحوث الزراعية في الشرق الوسط وشمال أفريقيا، ومن المأمول من هذه الشبكة، العمل على النهوض بقطاع زراعة النخيل، وإنتاج التمور في الدول المنتجة للتمور، تعزيزاً لأمنها الغذائي، ونموها الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

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