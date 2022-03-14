«أكاديمية أبوظبي الحكومية» تخرّج الدفعة الأولى من برنامج رواد تنمية المواهب

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، حفل تخريج للدفعة الأولى من خريجي برنامج رواد تنمية المواهب، والتي تضمنت ما يزيد على 20 مشاركاً من 11 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.

وأطلقت أكاديمية أبوظبي الحكومية برنامج رواد تنمية المواهب بهدف تمكين موظفي حكومة أبوظبي من التحضير لشهادة محترف معتمد في تنمية المواهب (CPTD)، وشهادة محترف مشارك في تنمية المواهب (APTD)، المعتمدتين من جمعية تنمية المواهب الأمريكية (ATD)، وذلك في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في القطاع الحكومي على مستوى الدولة.

ويهدف برنامج رواد تنمية المواهب إلى توضيح الدور الاستراتيجي المرتبط بإدارة الموارد البشرية وأقسام التدريب والتطوير والارتقاء بمنظومة التعلم والتطوير في حكومة أبوظبي، ويستهدف العاملين في مجال التعليم والتطوير في حكومة أبوظبي.

حرص

من جانبها، قالت سمية الحوسني عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «نفخر بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج رواد تنمية المواهب، البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة، إذ حرصنا من خلال البرنامج على تصميم رحلة تعليمية متكاملة تهدف إلى صقل مهارات المشاركين، وتعزيز وعيهم بالدور الاستراتيجي المرتبط بإدارة الموارد البشرية وأقسام التدريب والتطوير والارتقاء بمنظومة التعلم والتطوير في حكومة أبوظبي».

تجدر الإشارة إلى أن شهادة محترف معتمد في تنمية المواهب (CPTD)، وشهادة محترف مشارك في تنمية المواهب (APTD) التي يتيح البرنامج الفرصة للتحضير للحصول عليهما، تعدان من أهم الشهادات المهنية الاحترافية في مجال الموارد البشرية والتدريب، إذ يساهم اكتساب هذه الشهادات العالمية من تمكين المشاركين من الارتقاء في مسيرتهم المهنية في مجال التعليم والتطوير والمساهمة في دعم مسيرة حكومة أبوظبي نحو التميز الحكومي من خلال توظيف المهارات والخبرات المكتسبة لتطوير وإدارة الكفاءات العاملة في حكومة أبوظبي.

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