توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الإمارات الخميس

المصدر: البيان

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توقَّع إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تنخفض درجات الحرارة في الإمارات يوم الخميس.

وأوضح الجروان أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة بدأ على مناطق شمال الجزيرة العربية التي سجلت درجات حرارة دنيا دون 5 درجات مئوية، ومتوقع أن تلامس الصفر المئوي فجر الأربعاء.

وأكد أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العليا بمقدار قد يتجاوز 10 درجات مئوية، لتكون دون 30 درجة مئوية في أغلب المناطق اعتباراً من نهار الخميس المقبل.

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