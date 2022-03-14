طرق دبي توقع اتفاقية مع شركة "تدوير" لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع شركة "تدوير البيئة الأهلية" السعودية الرائدة والمتخصصة في مجال إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإعادة تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية، وذلك في إطار جهود الهيئة في المحافظة على البيئة.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة السيد سعيد الرمسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية والحكومة المؤسسية، وعن شركة " تدوير البيئة الأهلية" السيد الناصر الذويب العضو المنتدب للشركة.

وقال سعيد الرمسي: تهدف الاتفاقية إلى التصرف في الأصول التقنية المخردة وفق أفضل الممارسات، بما يعزز أمن المعلومات لأصول الهيئة التقنية، مشيراً إلى أن الطرفان اتفقا على مسح بيانات الأصول التقنية وإصدار شهادات خاصة للأصول التقنية التي يتم مسح بياناتها بالإضافة إلى بيع المواد بقيمة تفوق القيمة المعروضة في السوق.

ومن جانبه أشاد ناصر الذويب، العضو المنتدب لشركة " تدوير البيئة الأهلية" بجهود هيئة الطرق والمواصلات في المحافظة على البيئة والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الدائري.

وقال: نسعى من هذه الاتفاقية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال إعادة تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية الناتجة من أعمال الهيئة، بهدف تشجيع الابتكار في إدارة تدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، والتحول من عملية ردم النفايات إلى إعادة تدويرها.

وأضاف، فيما يخص عملية إعادة تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية في شركة "تدوير" فإنها تتم في بيئة عالية الضبط والدقة وحسب المواصفات والمتطلبات البيئية العالمية المعتمدة، ووفق الاشتراطات والأنظمة المحلية الصادرة من الجهات المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة " تدوير البيئة الأهلية" السعودية تقدم حلولاً بيئية آمنة لإعادة تدوير النفايات الالكترونية والكهربائية وفق المعايير العالمية المعتمدة، وهي شركة حاصلة على شهادة آيزو في الجودة والصحة البيئية والسلامة المهنية ( ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ) ، وتقوم الشركة أيضاً بالتعامل مع تلك النفايات من خلال تقنيات متقدمة تعمل على الذكاء الصناعي، يتم من خلال تلك التقنيات استخراج المعادن الخام عبر، فرم ثم فصل المعادن وفرزها ليكون المخرج النهائي معدن عالي النقاوة يتم استخدامه في الصناعة من جديد، وبهذا تعتبر شركات التدوير "المنجم الثاني" لتزويد الصناعة بالمعادن الخام.

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