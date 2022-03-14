حمدان بن محمد يعتمد "سياسة خدمات 360" كأجندة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي

المصدر: البيان

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، "سياسة خدمات 360" كأجندة عمل لجميع الجهات الحكومية لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة تلبي توقعات سكان دبي.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر، "ضمن مساعينا لتحقيق الريادة العالمية للخدمات الحكومية، وتوفير أفضل تجربة لكل متعامل مع حكومة دبي اعتمدنا في المجلس التنفيذي "سياسة خدمات 360".

وأضاف، "تستهدف السياسة الجديدة إلغاء 9 مليون زيارة للمتعاملين لمراكز الخدمة وتوفير أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي.. وذلك عبر تقديم تجارب رقمية وخدمات استباقية وبيانات متكاملة عبر قنوات موحدة".

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